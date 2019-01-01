Политолог рассказал о наиболее серьезных вызовах, ожидающих Зеленского

Известный экономист и политолог Сергей Фурса очертил список наиболее серьезных вызовов, ожидающих нового президента Владимира Зеленского. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «24 канал», главную опасность следует ждать, прежде всего, от России.

По мнению Фурсы, наиболее серьезный вызов новой власти возникнет из Кремля. Об этом свидетельствует недавнее предложение кума Путина Виктора Медведчука, в котором он почти открыто намекнул на необходимость заключить соглашение между Украиной и Россией. Согласно этому плану, новое украинское руководство должно фактически «забыть за Крым» в обмен на возвращение под контроль Донбасса. Но при условии, что ОРДЛО будет предоставлена автономия в рамках Украины.

Россия предлагает восстановить «мир и экономическое сотрудничество», не обращая внимания на проблему аннексированного Крыма. По убеждению Сергея Фурсы, если Зеленский согласится на такое предложение, это будет означать фактическую капитуляцию.

Второе важное испытание – это Приватбанк. За ситуацией вокруг возможного возвращения этого финансового учреждения бывшим владельцам наблюдают не только из лагеря Порошенко, но и на Западе.

Третий вызов – потенциальный реванш. Фурса утверждает, что в команде Зеленского трудно увидеть «запрос на решительные реформы». Но у многих других, кто радовался победе нового президента, есть запрос на реванш в банковской сфере, принципе формирования тарифов и медицинской реформе.

Напомним, что по информации ONLINE.UA, в штабе Зеленского боятся, что его министры «до инаугурации могут не дожить».