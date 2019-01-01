Евросоюз дал Зеленскому важное обещание

Жан-Клод Юнкер (фото — flickr.com)

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Єврорадди Дональд Туск поздравили с победой на президентских выборах Владимира Зеленского. Они утверждают, что политик может полностью рассчитывать на прочную поддержку со стороны ЕС, передает ONLINE.UA.

Юнкер опубликовал в своем Twitter общее с Туском письмо, в котором поздравил Зеленского и отметил, что народ Украины продемонстрировал сильную приверженность демократии и верховенству права в течение всего избирательного процесса.

"Как президент Украины, вы можете рассчитывать на прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны Европейского союза, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макроэкономической стабильности и проведения существенных реформ в энергетическом секторе", — отмечается в письме.

Европейские политики уверяют, что дальнейшее внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, включительно с Глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, могут стать ключевым инструментом для реформирования Украины.

"Вы также можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в письме.

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