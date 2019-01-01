Канцлер уже ждет: Меркель обратилась с просьбой к Зеленскому

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель также поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента и добавила, что обещает Украине дальнейшую поддержку со стороны правительства ФРГ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт политика.

"Искренне поздравляю с избранием на пост президента Украины", — отметила Ангела Меркель.

Лидер Германии подчеркнула, что со времени Революции достоинства двусторонние отношения между Украиной и Германией существенно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане.

"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта является для меня таким же важны, как и проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией", — отметила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за ее территориальную целостность.

"Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, особенно в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", — отметила канцлер.

Кроме того, она подчеркнула, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине, а потому попросила шоумена в ближайшее время посетить столицу ФРГ.

"Желаю вам удачи и успехов в решении поставленных перед вами задач", — завершила поздравление Меркель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев неожиданно для всех заявил, что выборы президента Украины состоялись, и у стран появился шанс на "возрождения убитого экономического взаимодействия".