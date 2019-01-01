В штабе Зеленского пояснили, что будет со снижением тарифов

Политический консультант избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, что вопрос снижения коммунальных тарифов не входит в компетенцию главы государства. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «Факты ICTV», сообщает ONLINE.UA.
В частности, Разумков обратил внимание, что экономические вопросы, включая размер коммунальных тарифов – «это не совсем прерогатива президента». Глава государства, по его словам, может лишь способствовать ликвидации коррупционной составляющей при их формировании. Обещать, что коммунальные тарифы снизятся «за день-два», президент не может.
Относительно других вопросов, которые прозвучали в студии «Фактов», консультант избирательного штаба Зеленского ответил следующее:
- Нужно снять неприкосновенность с депутатов, судей, президента.
- Необходимо приняли закон об импичменте.
- Роспуск парламента – сложный вопрос. Возможно, удастся сотрудничать с действующей Радой.
- Урегулирование ситуации на Донбассе должно идти согласно Минским соглашениям. Войну быстро закончить не удастся. Отменять «Минск» нельзя, потому что к нему привязаны санкции против РФ
Напомним, что на сегодняшнем заседании Согласительного совета Юлия Тимошенко призвала правительство уйти в отставку уже сейчас, до новых парламентских выборов.