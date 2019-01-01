У Зеленского наконец-то ответили на поздравление и "благословение" Януковича

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В штабе украинского шоумена и победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что обойдутся без поздравлений от осужденного заочно за госизмену экс-президента-беглеца Виктора Януковича. С данным заявлением выступил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает ONLINE.UA.

"В течение всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", – заявил Разумков.

Как известно, утром 22 апреля пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир сообщил, что Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Также президент-беглец в очередной раз назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не вспоминая про российскую агрессию и обвинил во всех бедах Петра Порошенко.

Напомним, согласно последним данным, во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набирает свыше 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – чуть меньше 25%.