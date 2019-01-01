У Зеленского наконец-то ответили на поздравление и "благословение" Януковича

У Зеленского наконец-то ответили на поздравление и "благословение" Януковича

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В штабе украинского шоумена и победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что обойдутся без поздравлений от осужденного заочно за госизмену экс-президента-беглеца Виктора Януковича. С данным заявлением выступил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает ONLINE.UA.

"В течение всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", – заявил Разумков.

Как известно, утром 22 апреля пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир сообщил, что Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Также президент-беглец в очередной раз назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не вспоминая про российскую агрессию и обвинил во всех бедах Петра Порошенко.

Напомним, согласно последним данным, во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набирает свыше 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – чуть меньше 25%.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный экономист и политолог Сергей Фурса очертил список крупнейших вызовов, которые ждут нового президента Владимира Зеленского.
Источник: ONLINE.UA Теги: Виктор Янукович, поздравления, Владимир Зеленский, критика
Новости других СМИ
У Порошенко объяснили, почему он проиграл выборы
У Порошенко объяснили, почему он проиграл выборы
Евросоюз дал Зеленскому важное обещание
Евросоюз дал Зеленскому важное обещание
Известный политик и друг Путина хочет встречи с Зеленским
Известный политик и друг Путина хочет встречи с...
У Порошенко нашли за что похвалить Зеленского
У Порошенко нашли за что похвалить Зеленского
Канцлер уже ждет: Меркель обратилась с просьбой к Зеленскому
Канцлер уже ждет: Меркель обратилась с просьбой...
В штабе Зеленского пояснили, что будет со снижением тарифов
В штабе Зеленского пояснили, что будет со сниже...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи