Известный политик и друг Путина хочет встречи с Зеленским

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на встречу с ним. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление политика.
"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей", — сказал Додон.
Он также отметил, что надеется на укрепление отношений между странами.
"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что вскоре у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", — отметил он.