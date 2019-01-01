Известный политик и друг Путина хочет встречи с Зеленским

Ігор Додон і Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на встречу с ним. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление политика.

"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей", — сказал Додон.

Он также отметил, что надеется на укрепление отношений между странами.

"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что вскоре у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", — отметил он.

Стоит отметить, что летом прошлого года Додон уже заявлял о намерениях установить контакты с Украиной. Президент Петр Порошенко выдвинул четкое условие, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма. Однако Игорь Додон этого так и не сделал. Как известно, он является другом и сторонником политики Владимира Путина.