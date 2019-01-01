Названа вероятная дата инаугурации Зеленского

Названа вероятная дата инаугурации Зеленского

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Один из представителей Зе!команды сообщил, что инаугурация Владимира Зеленского может состояться 28 мая, чтобы новый гарант не смог распустить Верховную Раду, ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

В штабе Зеленского говорят, что законодательство можно трактовать и таким образом, что полномочия Верховной Рады XVIII созыва закончатся 16 декабря, а значит, что распустить парламент можно будет до 16 июня.

"Владимир не будет ломать Раду через колено в плане роспуска, нет – так нет, все, как он говорил в интервью. Приоритет – прозрачная работа с нынешней Радой и Кабмином", – сказал.

Как известно, среди первых инициатив Зеленского на посту президента – законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей и об импичменте президента. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер парламентской фракции «Батькивщина» и бывший кандидат на пост президента Юлия Тимошенко требует отставки правительства до предстоящих парламентских выборов.

Источник: РБК-Україна Теги: инаугурация, ВРУ, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019
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