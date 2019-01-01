У Порошенко нашли за что похвалить Зеленского

У Порошенко нашли за что похвалить Зеленского

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Ірина Геращенко

Соратница Петра Порошенко, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддержала заявление представителя штаба Владимира Зеленского о безальтернативности Минских договоренностей. Как информирует ONLINE.UA об этом Геращенко заявила во время сегодняшнего Согласительного совещания в стенах парламента.

По словам заместителя главы Верховной Рады, она «с интересом наблюдала, как новая команда заявила о поддержке Минских соглашений, как единственного реалистичного плана возврата оккупированных территорий».

В то же время Ирина Геращенко не забыла обратить внимание на то, что «не прошло и 24-х часов после выборов, как представители новоизбранного президента начали заявлять, что он не отвечает за снижение тарифов». По мнению вице-спикера, это «похвально», хотя и противоречит той критике про высокие тарифы, которая была адресована Петру Порошенко в течение всей избирательной кампании.

Напомним, что во время вчерашнего эфира на ICTV политконсультант избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что вопрос снижения тарифов не входит в компетенцию президента. Также он заявил, что войну на Донбассе быстро завершить нельзя, и подтвердил важность существования Минских договоренностей.

Источник: ONLINE.UA Теги: тарифы, Ирина Геращенко, Минские договоренности, Дмитрий Разумков
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