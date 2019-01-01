У Порошенко объяснили, почему он проиграл выборы

Прес-центр штабу Петра Порошенка

Заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко обвиняет в проигрыше Петра Порошенко ряд об’ективних факторов и ошибок, которые были допущены во время разработки стратегии предвыборной кампании. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «РБК-Украина», об этом он заявил на коротком брифинге, посвященном результатам второго тура.

Одна из основных ошибок, по мнению Березенка, заключалась в том, что были возложены слишком большие надежды на высокую явку избирателей Западной Украины. Статистика второго тура доказала, что надежды на то, что много заробитчан ближе к Пасхе приедут обратно в Украину и проголосуют, были ошибочны. Наоборот, день выборов доказал, что наибольший уровень активизации избирателей был на Юге и Востоке Украины, но никак не на Западе.

Еще одну причину проигрыша Порошенко следует искать в противоречивом эффекте от дебатов на стадионе НСК «Олимпийский».

«Дебаты сыграли не в нашу пользу», – считают в штабе Порошенко.

По мнению Нины Южаниной, доверенного лица пока еще действующего президента, «люди легкомысленно относятся к тем жертвам, которые были в Украине». Его поддерживает вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе. По убеждению последней, общество не чувствует той угрозы, которая исходит из Кремля. Несмотря на то, что война на Донбассе продолжается, большинство населения ее не чувствуют.

В штабе Порошенко уверены, что он возглавит партийный список на ближайших парламентских выборах. Но какое название будет носить эта партия, пока неизвестно. Это может быть «Блок Петра Порошенко – Солидарность» или просто «Солидарность».

Напомним, что известный экономист и политолог Сергей Фурса очертил список самых опасных вызовов, которые ожидают нового президента Владимира Зеленского.