Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет

В Украине быстро набирает популярность приложение с библиотекой аудиокниг на украинском языке "Абук", которое теперь доступно для iOS и Android, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что с его помощью можно покупать и слушать книги, вышедшие в украинских издательствах. Сейчас в приложении доступны 40 книг. Это художественные произведения классиков и современных писателей, образовательная и деловая литература. Цены на произведения варьируются от 55 до 135 гривен.

Указано, что сейчас в "Абук" можно слушать произведения Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Любка Дереша, Сергея Лойко, Герберг Уэллса, Люко Дашвар, Эдгара По.

Некоторые книги с аудиобиблиотеки озвучили сами писатели, другие − актеры, дикторы радио и телевидения.

Стоит отметить, что еще 20 декабря 2018 года в Киевском университете имени Бориса Гринченко состоялась презентация социального проекта реализованного в рамках Общественного бюджета Киева — «Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке», которая, что интересно, является первой в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный изобретатель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг 2018 года.