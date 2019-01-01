Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет

Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет

  |  Технологии   |   Читати українською
Фото — flickr.com

В Украине быстро набирает популярность приложение с библиотекой аудиокниг на украинском языке "Абук", которое теперь доступно для iOS и Android, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что с его помощью можно покупать и слушать книги, вышедшие в украинских издательствах. Сейчас в приложении доступны 40 книг. Это художественные произведения классиков и современных писателей, образовательная и деловая литература. Цены на произведения варьируются от 55 до 135 гривен.

Указано, что сейчас в "Абук" можно слушать произведения Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Любка Дереша, Сергея Лойко, Герберг Уэллса, Люко Дашвар, Эдгара По.

Некоторые книги с аудиобиблиотеки озвучили сами писатели, другие − актеры, дикторы радио и телевидения.

Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет (1)

Стоит отметить, что еще 20 декабря 2018 года в Киевском университете имени Бориса Гринченко состоялась презентация социального проекта реализованного в рамках Общественного бюджета Киева — «Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке», которая, что интересно, является первой в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный изобретатель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг 2018 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Интернет, програмісти, приложение, аудіокниги
Новости других СМИ
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолж...
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
Как сделать отношения счастливыми - простой и эффективный совет
Как сделать отношения счастливыми - простой и э...
Facebook удивит пользователей кардинальными изменениями: что известно
Facebook удивит пользователей кардинальными изм...
Как улучшить работу мозга - простые и эффективные способы
Как улучшить работу мозга - простые и эффективн...
Пасха 2019: как избежать стресса для организма при выходе из Великого поста
Пасха 2019: как избежать стресса для организма ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи