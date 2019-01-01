Дождались: стало известно, когда Рада может рассмотреть закон об импичменте

Дождались: стало известно, когда Рада может рассмотреть закон об импичменте

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Фото: wikipedia.org

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об импичменте президента могут начать рассматривать уже 25 апреля. Об этом он сказал на брифинге 22 апреля, передает ONLINE.UA.

"Если законопроект о (импичменте – ред.) президента, который они (оппозиционные силы – ред.) презентуют, будет поддержан комитетом в среду, то уже в четверг мы можем предлагать включить его в повестку дня сессии для принятия решения", — сказал Парубий.

По его словам, на данный момент в Раде зарегистрировано около 5 законов об импичменте, но ему нравится "системный подход" заместителя Оксаны Сыроед, которая предлагает "закон о президенте в целом, где хочет скорректировать все неточности, которые есть во взаимоотношениях между ветвями власти, и где импичмент является одним из разделов этого закона".

"И фактически мы можем начать работу над этим законом уже в этот четверг", — отметил Парубий.
Напомним, что 31 октября 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", его автор-внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко прокомментировал резонансное заявление Юлии Тимошенко, напомнив, что закона об импичменте президента в Украине нет.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, импичмент, ВРУ, закон об импичменте
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