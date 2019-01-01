Гвоздик впервые рассказал, что чувствовал, когда отправил своего соперника в больницу

Украинский боксер Александр Гвоздик впервые откровенно рассказал о последних боксерах, которые выходили с ним на ринг. Как известно, после боя с украинцем Адонис Стивенсон и Дуду Нгумбу попали в больницу, передает ONLINE.UA со ссылкой на vRINGe.

Боксер говорит, что за последнего соперника не переживал.

"Я не до конца уверен, что он отправился в больницу, а со Стивенсоном, конечно, вышла неприятная ситуация. Такие вещи не придают популярности боксу. К сожалению, они не исключаются и нам приходится с ними сталкиваться и жить дальше. Я переживал об этом, пока было все непонятно, но сейчас, насколько я знаю, он прекрасно восстанавливается и на 80-90% полностью восстановился. Конечно, речь о продолжении карьеры не идет, но он вполне может функционировать как человек, а это самое главное. Все хорошо, что хорошо заканчивается, поэтому я об этом сейчас не думаю и не переживаю", — признался Гвоздик.

Напомним, что во время боя 41-летний канадец перенес серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы. Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский чемпион и претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO) поделился планами после победы над Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО).