Аналитики Morgan Stanley спрогнозировали курс гривны до конца 2019 года

В американском банке Morgan Stanley выпустили прогноз курса гривны к доллару США до конца текущего года. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», ожидается, что до конца 2019 года стоимость украинской валюты может снизиться на уровень 30,5 грн за 1 доллар. К концу 2020 года курс может достичь отметки 31,5 грн.

Темпы роста ВВП Украины в 2019 году снизятся до 2,7%, а в 2020 году – до 2,6%. В прошлом году этот показатель составлял 3,3%. Это были самые высокие темпы развития с 2011 года.

Причины незначительного замедления роста ВВП, по мнению аналитиков Morgan Stanley, заключаются в политической и макроэкономической неопределенности, которая, в свою очередь, влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Негативными факторами также является рост тарифов на газ и высокая инфляция, которая подавляет покупательную способность населения.

По убеждению американских экспертов, для долгосрочной перспективы развития Украины ключевой вопрос имеет снижение коррупции, которая отпугивает иностранных инвесторов и ускорение реформ.

В Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 года уровень инфляции в Украине снизится до 7%, а учетная ставка НБУ – до 16%. До конца 2020 года эти показатели должны снизиться до 6,7% и, соответственно, 14%.

Аналитики банка отмечают, что для Украины важно продолжить сотрудничество с МВФ. В случае «паузы» макроэкономические показатели могут ухудшиться.

Напомним, что по информации ONLINE.UA Украина вошла в десятку стран мира, которые будут тестировать связь 5G.