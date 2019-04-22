Проснулись: ГПУ вручит подозрения трем политикам из окружения Порошенко

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Стоит отметить, что ранее в прокуратуре говорили, что подозрения для окружения президента Петра Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет. Каждого из них вызывают "в качестве подозреваемого".

В документах указан номер уголовного производства, в котором фигурируют представители президентского окружения. Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.

Скриншот повестки Гонтаревой

Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину – легализации незаконных доходов и содействия. Всех троих вызывают на 23 и 25 апреля. В документах указано, что они были подписаны 18 апреля.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ зарегистрирует уголовное производство в связи с полетом в Россию представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.