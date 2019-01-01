Освобождение пленных украинцев: каким планом руководствуется Путин

Освобождение пленных украинцев: каким планом руководствуется Путин

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Победу в президентских выборах в Украине с результатом в 73% получил шоумен Владимир Зеленский — это подтверждают данные Национально экзит-полла. Политолог Александр Шмелев отмечает, что несмотря на такую большую поддержку к нему есть немало вопросов, в частности о том, как в команде политика будут вести переговоры с РФ относительно освобождения пленных украинцев.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, в РФ уже почти год длится гражданская компания за обмен всех украинцев на всех россиян. По данным соцопросов, такое требование поддерживают почти 60% россиян.

"Российская политика устроена так, что требования, которые поддерживают большинство населения, игнорировать нельзя. Но одновременно нельзя и идти на уступки, ведь это будет означать проявить слабость", – пояснил он.

Шмелев отметил, что российская власть не хочет отпускать пленных моряков, поскольку их арестовали в полном беззаконии, при задержании их пытали и били. Власть РФ не хочет, чтобы они об этом рассказывали.

По мнению политолога, именно поэтому Путин говорит, что отдаст 24 моряка в обмен на всех заключенных в Украине россиян, а тему других пленных украинцев, включая с Сенцовим, будет пытаться закрыть.

Как сообщал ONLINE.UА, у Путина появился новый план относительно оккупированного Крыма.

Источник: 24 канал Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, моряки, пленники
Новости других СМИ
Названа вероятная дата инаугурации Зеленского
Названа вероятная дата инаугурации Зеленского
Дождались: стало известно, когда Рада может рассмотреть закон об импичменте
Дождались: стало известно, когда Рада может рас...
Аналитики Morgan Stanley спрогнозировали курс гривны до конца 2019 года
Аналитики Morgan Stanley спрогнозировали курс г...
У Путина признались, почему не хотят поздравлять Зеленского с победой
У Путина признались, почему не хотят поздравлят...
У Порошенко объяснили, почему он проиграл выборы
У Порошенко объяснили, почему он проиграл выборы
Евросоюз дал Зеленскому важное обещание
Евросоюз дал Зеленскому важное обещание
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи