22 апреля отмечают День Земли: что важно знать и помнить

22 апреля отмечают День Земли: что важно знать и помнить

  |  Мир   |   Читати українською
Фото — flickr.com

22 апреля жители планеты отмечают День Земли. Целью праздника является привлечение внимания общества к проблемам экологии, призыв заботиться о природе, передает ONLINE.UA.

Считается, что сегодня каждый должен сделать для Земли что-то полезное: убрать замусоренный участок, посадить дерево. День Земли – это символ единства, осознание, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 году в США. Ее успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным.

День Земли отмечают в день весеннего равноденствия 20-21 марта (по инициативе ООН).

Стоит отметить, что ко дню Земли Google посвятил новый дудл нашей планете.

22 апреля отмечают День Земли: что важно знать и помнить (1)22 апреля отмечают День Земли: что важно знать и помнить (2)

Как сообщал ONLINE.UА, ранее известная украинская электро-фолк группа ONUKA выпустила новый красноречивый клип на песню Strum. В нем артисты обратили внимание на проблему экологии. Ролик был снят на свалке под Киевом, чтобы показать людям, что их ждет в будущем, если не прекратится мусорный беспредел.

Источник: ONLINE.UA Теги: День Землі, экология, планета, окружающая среда
Новости других СМИ
Госпогранслужба разъяснила, может ли Саакашвили приехать в Украину
Госпогранслужба разъяснила, может ли Саакашвили...
Освобождение пленных украинцев: каким планом руководствуется Путин
Освобождение пленных украинцев: каким планом ру...
Названа вероятная дата инаугурации Зеленского
Названа вероятная дата инаугурации Зеленского
Проснулись: ГПУ вручит подозрения трем политикам из окружения Порошенко
Проснулись: ГПУ вручит подозрения трем политика...
Дождались: стало известно, когда Рада может рассмотреть закон об импичменте
Дождались: стало известно, когда Рада может рас...
Жена Зеленского сравнила его с Петром Порошенко
Жена Зеленского сравнила его с Петром Порошенко
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи