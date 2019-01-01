22 апреля отмечают День Земли: что важно знать и помнить

Фото — flickr.com

22 апреля жители планеты отмечают День Земли. Целью праздника является привлечение внимания общества к проблемам экологии, призыв заботиться о природе, передает ONLINE.UA.

Считается, что сегодня каждый должен сделать для Земли что-то полезное: убрать замусоренный участок, посадить дерево. День Земли – это символ единства, осознание, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 году в США. Ее успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным.

День Земли отмечают в день весеннего равноденствия 20-21 марта (по инициативе ООН).

Стоит отметить, что ко дню Земли Google посвятил новый дудл нашей планете.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее известная украинская электро-фолк группа ONUKA выпустила новый красноречивый клип на песню Strum. В нем артисты обратили внимание на проблему экологии. Ролик был снят на свалке под Киевом, чтобы показать людям, что их ждет в будущем, если не прекратится мусорный беспредел.