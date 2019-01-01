Госпогранслужба разъяснила, может ли Саакашвили приехать в Украину

Государственная пограничная служба подтвердила, что текущий правовой статус Михаила Саакашвили не дает ему возможности для въезда в Украину. Об этом было сообщено на официальном сайти ГНСУ, информирует ONLINE.UA.

Позиция пограничников аргументирована тем, что гражданин Саакашвили в сентябре 2017 года незаконно пересек государственную границу между Польшей и Украиной. Вследствие этого решением местного и апелляционного судов ему был запрещен въезд в страну сроком до 2021 года.

Напомним, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году согласно указу президента Петра Порошенко. Два года спустя гражданство было отменено также указом главы государства. Формальным поводом для этого стало внесение Михаилом Саакашвили неверных сведений в анкету, которую он заполнял для получения украинского паспорта.

После прорыва польско-украинской границы осенью 2017 года Саакашвили некоторое время скрывался в палаточном городке протестующих у Верховной Рады. Позже он поселился в своей съемной квартире. В феврале 2018 года во время обеда в киевском ресторане «Сулугуни» Михаила Саакашвили был задержан спецподразделением СБУ и депортирован за пределы Украины.

По информации ONLINE.UA Генеральная прокуратура вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.