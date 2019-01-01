Кабмин и Нафтогаз договорились о снижении цены на газ для населения с 1 мая

НАК «Нафтогаз» сумел договориться с правительством о снижении цены на газ для населения с 1 мая текущего года. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт «Нафтогаза», это стало возможным благодаря разработке нового механизма определения регулируемой цены.

Как отмечается в пресс-релизе НАК «Нафтогаз», с 1 мая 2019 года конечная розничная цена на газ для населения уменьшится на 3,5% – до 8247 грн за 1000 куб. м. Договоренность об этом была достигнута сегодня на совещании при участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева.

Разработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабинета министров от 19 октября 2018 г. №867, то цена для населения также снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности вырастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом же уровне.

Текущая конъюнктура позволяет снизить цену газа как для промышленности, так и для домохозяйств.

Ожидается, что изменение в действующие договора на продажу газа между НАК «Нафтогаз» и его контрагентами будут внесены в течение мая 2019 года.

Напомним, что политический консультант избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, что вопрос снижения коммунальных тарифов не входит в компетенцию главы государства.