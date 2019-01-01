Порошенко пообещал вернуться на Банковую после следующих выборов президента

Порошенко пообещал вернуться на Банковую после следующих выборов президента

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Действующий глава государства Петр Порошенко планирует победить на следующих выборах президента. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками, которые сегодня пришли на Банковую в рамках акции «Спасибо, Петр», сообщает ONLINE.UA.

Как можно увидеть по видео, под стенами Администрации президента собралось несколько сотен сторонников Петра Порошенко. После того, как люди начали скандировать «Спасибо, Петр», президент и его жена вышли из здания АП, чтобы поздороваться с присутствующими. В короткой речи Порошенко заявил:

«Дорогие украинцы, и вам спасибо. Все, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 во время нашей Оранжевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам», – сообщил президент.

Далее Порошенко пообещал бороться за победу на парламентских выборах. Кроме того, он выразил уверенность в том, что вернется на Банковую после следующих выборов президента.

Напомним, что по информации ONLINE.UA Генеральная прокуратура Украины сегодня вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, выборы 2019
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