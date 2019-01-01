Порошенко пообещал вернуться на Банковую после следующих выборов президента

Действующий глава государства Петр Порошенко планирует победить на следующих выборах президента. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками, которые сегодня пришли на Банковую в рамках акции «Спасибо, Петр», сообщает ONLINE.UA.

Как можно увидеть по видео, под стенами Администрации президента собралось несколько сотен сторонников Петра Порошенко. После того, как люди начали скандировать «Спасибо, Петр», президент и его жена вышли из здания АП, чтобы поздороваться с присутствующими. В короткой речи Порошенко заявил:

«Дорогие украинцы, и вам спасибо. Все, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 во время нашей Оранжевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам», – сообщил президент.

Далее Порошенко пообещал бороться за победу на парламентских выборах. Кроме того, он выразил уверенность в том, что вернется на Банковую после следующих выборов президента.

Напомним, что по информации ONLINE.UA Генеральная прокуратура Украины сегодня вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.