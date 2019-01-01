Сутки в зоне ООС. Есть потери среди военнослужащих

За минувшие сутки на линии соприкосновения оккупационные войска Российской Федерации 14 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, противник дважды применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм.

Кроме того, боевики обстреливали места расположения украинских войск из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе оперативно-тактической группировки «Восток», где вооруженные формирования, подконтрольные российскому командованию, осуществили 6 обстрелов позиций ООС:

Вблизи г. Марьинка – из минометов 82-мм калибра, гранатометов,

калибра, гранатометов, В районе с. Гнутовое и с. Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия;

Возле г. Авдеевка и с. Опытное– из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих:

Возле с. Новоалександровка – трижды из минометов 82-мм калибра, гранатометов и стрелкового оружия;

Вблизи с. Екатериновка – дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия;

Возле с. Золотое-4 – дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; В районе г. Попасная – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Нападение противника не остался без адекватного ответа военных ВСУ. По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще семь – ранены. Также с помощью противотанкового ракетного комплекса была обезврежена вражеская БМП.

Напомним, что по данным ONLINE.UA, 21 апреля за сутки на линии соприкосновения не погиб ни один украинских военный.