Сутки в зоне ООС. Есть потери среди военнослужащих

Сутки в зоне ООС. Есть потери среди военнослужащих

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За минувшие сутки на линии соприкосновения оккупационные войска Российской Федерации 14 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, противник дважды применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм.

Кроме того, боевики обстреливали места расположения украинских войск из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе оперативно-тактической группировки «Восток», где вооруженные формирования, подконтрольные российскому командованию, осуществили 6 обстрелов позиций ООС:

  • Вблизи г. Марьинка – из минометов 82-мм калибра, гранатометов,
  • В районе с. Гнутовое и с. Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия;
    Возле г. Авдеевка и с. Опытное– из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих:

Возле с. Новоалександровка – трижды из минометов 82-мм калибра, гранатометов и стрелкового оружия;

  • Вблизи с. Екатериновка – дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия;
  • Возле с. Золотое-4 – дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • В районе г. Попасная – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Нападение противника не остался без адекватного ответа военных ВСУ. По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще семь – ранены. Также с помощью противотанкового ракетного комплекса была обезврежена вражеская БМП.

Напомним, что по данным ONLINE.UA, 21 апреля за сутки на линии соприкосновения не погиб ни один украинских военный. 

Источник: ONLINE.UA Теги: ООС, Донбасс
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