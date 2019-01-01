Кум Путина говорит, что уже успел разочароваться в Зеленском

Кум Путина говорит, что уже успел разочароваться в Зеленском

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Віктор Медведчук (фото — з відкритих джерел)

Кум главы Кремля Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не готов поддержать Владимира Зеленского, пока тот не согласен с его предложениями. Об этом он сообщил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24", передает ONLINE.UA.

По словам украинского олигарха, его поддержкой Зеленский может заручиться, если "реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает".

"Очень сложно говорить о его обещаниях, господина Зеленского, потому что таких не было. Были отдельные реплики, и то они появились в последние три-пять дней. Это все пока условно", – сказал Медведчук.

Кум Путина отметил, что при двух "нет" Зеленского – амнистии боевикам и особому статусу Донбасса – "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно".

"Может, ситуация изменится. Может, это связано с тем, что ему еще неизвестны определенные особенности процесса на Донбассе... К большому сожалению, пока это именно так", – сказал кум Путина.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. Такой была его реакция на намерение Владимира Зеленского исключить политика из числа участников переговоров.
Источник: ONLINE.UA Теги: Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс, война
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