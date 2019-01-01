Кум Путина говорит, что уже успел разочароваться в Зеленском

Віктор Медведчук (фото — з відкритих джерел)

Кум главы Кремля Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не готов поддержать Владимира Зеленского, пока тот не согласен с его предложениями. Об этом он сообщил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24", передает ONLINE.UA.

По словам украинского олигарха, его поддержкой Зеленский может заручиться, если "реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает".

"Очень сложно говорить о его обещаниях, господина Зеленского, потому что таких не было. Были отдельные реплики, и то они появились в последние три-пять дней. Это все пока условно", – сказал Медведчук.

Кум Путина отметил, что при двух "нет" Зеленского – амнистии боевикам и особому статусу Донбасса – "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно".