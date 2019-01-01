Глава президентской охраны прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой

Глава президентской охраны прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой

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Руководитель Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей выразил сомнение в целесообразности переноса Администрации главы государства из здания на улице Банковой в офисный центр. Об этом он заявил в эфире «Общественного», информирует ONLINE.UA.

По мнению Гелетея, подобную идею трудно поддержать с точки зрения безопасности президента. В правительственном квартале глава государства будет более защищенным, чем находясь в open space. Но руководитель президентской охраны готов обеспечить выполнение и этого поручения.

«Конечно, любое решение, которое примет Президент, управление Государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет... Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации президента и безопасность самого президента», – заявил Валерий Гелетей.

Также он добавил, что сразу после инаугурации избранного главы государства управления охраны начнет контролировать безопасность во всех местах его пребывания, в том числе во время визитов внутри страны и за ее пределами.

Как известно, Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявил, что в случае своей победы не будет переезжать в здание Администрации президента на Банковой, а обустроит свой офис в open space.

По информации ONLINE.UA Петр Порошенко вчера заявил, что в будущем собирается вернуться на Банковую, намекая на свое участие в очередных выборах президента в 2024 году.

 

 

Источник: Громадське Теги: Владимир Зеленский, Валерій Гелетей
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