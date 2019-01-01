"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду

Надія Савченко (фото з відкритих джерел)

23 апреля народная дупутатка Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду. Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter, передает ONLINE.UA.

На данный момент она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где примерно в 10 часов". Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть его не сбила.

"Я очень хочу вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас были травмированы. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", — сказала Савченко и ушла.