"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду

"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду

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Надія Савченко (фото з відкритих джерел)

23 апреля народная дупутатка Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду. Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter, передает ONLINE.UA.

На данный момент она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где примерно в 10 часов". Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть его не сбила.

"Я очень хочу вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас были травмированы. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", — сказала Савченко и ушла.

Напомним, Верховная Рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко была задержана и арестована.

Ее подозревают в сговоре с целью силового захвата власти, в подготовке к силовому захвату власти, в подготовке покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, в подготовке теракта, а также в содействии боевикам "ДНР" .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ГПУ прокомментировали освобождение из-под стражи подозреваемых в организации теракта Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Источник: ONLINE.UA Теги: Надежда Савченко, Верхован Рада, журналисты, нардепы
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