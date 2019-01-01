Борьба с коррупцией: команда Зеленского озвучила план

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном Бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского, заявила, что для борьбы с коррупцией команда нового президента планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

Об этом заявила в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура надеюсь тоже, по крайней мере руководство", — отметила она.

Кроме того, по ее мнению, важным шагом является уменьшение давления на бизнес.

"Мы знаем, что на сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят — и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому — (надо создать — ред.) единственный орган, который занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес занимается тем, что и должен делать — развивать экономику", — рассказала она.

Как сообщал ONLINE.UА, кум главы Кремля Владимира Путина и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не готов поддержать Владимира Зеленского, пока тот не согласен с его предложениями.