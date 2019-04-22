Коломойский рассказал, когда вернется в Украину

Бывший губернатор Днепропетровской области и владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский прокомментировал слухи о том, что он намерен прибыть в Украину 24 апреля в 10:00.

Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Левый берег», олигарх подтвердил, что обязательно вернется в Киев в ближайшее время – но только после официального объявления результатов президентских выборов. Точную дату прибытия Коломойский отказался назвать.

Вчера в социальной сети Facebook начала распространяться информация о том, что Игорь Коломойский прилетит в аэропорт «Борисполь» 24 апреля в 10:00.

Согласно действующему законодательству Центральная избирательная комиссия должна объявить официальные результаты президентских выборов в течение 10 дней после завершения голосования. Таким образом, крайний срок для оглашения фамилии победителя завершается 1 мая.

По информации ONLINE.UA не следует исключать, что ЦИК и Верховная Рада будут максимально затягивать вступление в должность Владимира Зеленского. Политологи объясняют это тем, что значительная часть депутатского корпуса настроены на то, чтобы объявить дату инаугурации будущего президента 28 мая. Если это произойдет, то Зеленский не успеет издать указ о роспуске парламента.

Теоретически он имеет такую возможность только до 27 мая, поскольку после этой даты начинает действовать шестимесячный срок до окончания полномочий Верховной Рады нынешнего созыва. В течение этого времени президент не имеет права ее распускать.

Напомним, что по данным ONLINE.UA премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил намерения баллотироваться в парламент