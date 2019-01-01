Эксперт назвал главный вызов для Зеленского

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что избирательная кампания изменилась, и сейчас самый большой вызов для Зеленского – не уйти с поста через год, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Эксперт считает, что старыми методами, которыми пользуются Порошенко, Тимошенко или Гриценко, бороться нереально. Даже "Опоблок" в своих базовых регионах уже не актуален.

"Зеленский задал быструю динамику и другую форму кампании. Никто не обсуждал содержание. Его не было. Центральный лозунг: Ни обещаний, ни прощений, можно сказать, набрал 73%", — говорит Давидюк.

Аналитик убежден, что на данный момент у Зеленского две задачи. Первая – переезд из старого закостенелого здания администрации президента в прозрачный офис. Во-вторых, важно конвертировать такой бешеный рейтинг в депутатские мандаты, чтобы иметь возможность принимать решения. По его мнению, с каждым днем партия Зеленского будет терять количество мандатов, то есть миллионы долларов.

"Рейтинг Зеленского будет проседать. 75% голосов на парламентских выборах одной идеологией не соберешь. На выборах был популистский микс: все для всех и только хорошее. Цветочно-букетный период закончился, надо начать говорить серьезно и принимать решение. И это будет холодным душем для избирателя. Зеленский делает не то, что обещал", — пояснил эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ФРГ убеждены, что победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно главе Кремля Владимиру Путину.