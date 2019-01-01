Стало известно, будет ли Зеленский встречаться с Путиным

Вступление в должность нового президента изменило расписание проведения четырехсторонней встречи глав Украины, России, Франции и Германии. Владимир Зеленский пока не успевает подготовиться к переговорам в «Нормандском формате», поэтому встречи с Путиным не будет. Об этом в эфире «Громадського» заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, передает ONLINE.UA.

«Дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреч ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать серьезная работа», – отметил Макеев.

По словам украинского дипломата, проведение переговоров действительно готовилось, но при условии, что страну будет представлять Петр Порошенко. После выборов обстоятельства изменились. Поэтому сейчас многое надо начинать заново.

Напомним, что последняя встреча в «Нормандском формате» между лидерами России, Украины, Франции и Германии состоялась в Берлине 19 октября 2016 года. После того четырехсторонние переговоры не проводились. Самой результативной встречей в «Нормандском формате» следует считать переговоры в Минске в феврале 2015 года. На них было подписано соглашение о прекращении активных военных действий на Донбассе. Этот договор, с незначительными нарушениями, продолжает действовать и поныне.

По информации ONLINE.UA, политический консультант новоизбранного президента Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков подтвердил безальтернативность «Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.