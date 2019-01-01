Выведет ли Порошенко людей на улицы - прогноз аналитика

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский журналист и аналитик Иван Верстюк считает, что действующий украинский глава Петр Порошенко долго "жил в теплой ванне", которая началась еще в 2014 году. У него было ощущение, что он спаситель нации. Однако когда социология начала показывать, что он не на первом месте, он начал понемногу выходить из этой "теплой ванны", передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению журналиста, судя по речи после обнародования данных экзит-полла, в нем еще живут политические амбиции. У него в голове сейчас крутятся разные варианты – премьер-министра, лидера оппозиции, лидера будущей парламентской коалиции. Он все еще хочет играть большую роль.

"Порошенко проведет ночь со своим штабом и они взвесят протестные настроения в обществе. Сейчас, согласно аналитики, 25% готовы выходить на улицы, если они почувствуют, что страна идет не в том направлении. Это примерно совпадает с уровнем электората Порошенко. 73% Зеленского – это очень много и протестный электорат Порошенко понемногу угаснет в своих оптимистических ожиданиях", — объясняет аналитик.

Как сообщал ONLINE.UA, против действующего президента Украины Петра Порошенко подали иск в Верховный суд. Указано, что судится судья Окружного административного суда Киева – того самого, который отменил национализацию "Приватбанка".