Савченко высказала поддержку Зеленскому

Народный депутат Надежда Савченко, недавно освобожденная из СИЗО, заявила, что поддерживает предвыборную программу Владимира Зеленского и пока не намерена уходить в оппозицию к новому президенту. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились – и в коалиции, или не договорились – и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Много пунктов – это те, о которых я заявляла три года назад», – заявила Савченко в кулуарах парламента.

Депутат считает, что программу Зеленского нужно поддержать, хотя она и имеет некоторые дискуссионные вопросы относительно некоторых положений.

Напомним, что Надежда Савченко несколько дней назад была освобождена из-под стражи, поскольку суд не успел продлить срок ее предварительного заключения на очередные 60 суток. Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта, в ходе которого она со своими сообщниками планировала убить сотни киевлян.

По версии следствия, Савченко и ее сообщник Владимир Рубан собирались с помощью нанятих для этого людей обстрелять правительственный квартал и Верховную Раду из 120-мм минометов. Обстрел должен был вестись с Труханова острова.

По информации ONLINE.UA, руководитель Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей выразил сомнение в целесообразности переноса Администрации главы государства из здания на Банковой в офисный центр, как это предлагает Владимир Зеленский.