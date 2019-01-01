"Рассчитываю на вас": известный политик написал письмо Зеленскому

Віктор Орбан (фото — wikipedia.org)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Известный политик признался, что надеется и рассчитывает на плодотворное сотрудничество. Отмечается, что Орбан написал письмо Зеленскому, который уже опубликовала пресс-служба венгерского премьера, сообщает ONLINE.UA.

"Позвольте мне поздравить вас с вашей большой победой на президентских выборах в Украине", – сказано в письме.

По словам Орбана, правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.

"Я рассчитываю на это, и рассчитываю на сотрудничество с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе", – подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Стоит отметить, что в настоящее время между Украиной и Венгрией напряженные отношения в связи со спором вокруг языка образования венгерского меньшинства. Как известно, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский не предложил идей относительно разрешения венгерского кризиса.