"Рассчитываю на вас": известный политик написал письмо Зеленскому

"Рассчитываю на вас": известный политик написал письмо Зеленскому

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Віктор Орбан (фото — wikipedia.org)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Известный политик признался, что надеется и рассчитывает на плодотворное сотрудничество. Отмечается, что Орбан написал письмо Зеленскому, который уже опубликовала пресс-служба венгерского премьера, сообщает ONLINE.UA.

"Позвольте мне поздравить вас с вашей большой победой на президентских выборах в Украине", – сказано в письме.

По словам Орбана, правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.

"Я рассчитываю на это, и рассчитываю на сотрудничество с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе", – подчеркнул премьер-министр Венгрии.
Стоит отметить, что в настоящее время между Украиной и Венгрией напряженные отношения в связи со спором вокруг языка образования венгерского меньшинства. Как известно, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский не предложил идей относительно разрешения венгерского кризиса.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил американский лидер Дональд Трамп. По словам украинских СМИ, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Источник: ONLINE.UA Теги: Виктор Орбан, Владимир Зеленский, письмо, сотрудничество
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