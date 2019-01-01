Беларусь обещает спасти Украину от российского нефтяного эмбарго

Руководство Белорусской нефтяной компании (БНК) обещает увеличить поставки битумов в Украину для компенсации запрета на экспорт нефтепродуктов, который недавно ввела Россия. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», это намерение подтвердил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб.

По его словам, Беларусь не может осуществлять реэкспорт всего перечня нефтепродуктов, поставляемого из России, поскольку согласно двустороннему соглашению на это необходимо иметь спецразрешение Министерства экономического развития РФ. Однако в перечень запрещенных к реэкспорту товаров не входят битумы и некоторые другие темные нефтепродукты. Если Украина заинтересована в увеличении объема их поставок, то причин для отказа в этом нет.

Напомним, что 18 апреля правительство РФ сообщил о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

По мнению некоторых политических экспертов, принятие этого решения российских властей связано с желанием заставить новоизбранного президента Владимира Зеленского принять условия Кремля относительно Донбасса. Столкнувшись с повышением цен на топливо в Украине, новая власть, по мнению российских чиновников, будет вынуждена «договариваться» об отмене нефтяного эмбарго.