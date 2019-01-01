Гройсман: я готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие

Володимир Гройсман (фото — commons.wikimedia.org)

Украинский премьер Владимир Гройсман утверждает, что он готов сотрудничать с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации, а также другими ветвями власти ради развития страны. Однако, по его словам, для этого нужно избегать идеологических разногласий.

С таким громким заявлением он выступил в ходе проверки хода ремонтно-строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, передает ONLINE.UA.

"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой — президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны", — сказал глава Кабмина.

Он также отметил, что дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между ним, президентом Украины, парламентом. Глава Кабмина утверждает, что настроен работать на развитие Украины.

"И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", — сказал он

Как сообщал ONLINE.UА, ранее команда Владимира Зеленского озвучила план по борьбе с коррупцией.