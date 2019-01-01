В США поддержали идею о прямых переговорах Зеленского и Путина

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер положительно оценивает возможность прямых переговоров между новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире американского телеканала PBS, информирует ONLINE.UA.

По мнению Волкера, Зеленский четко озвучил то, что он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому никакой опасности в диалоге между ним и Путиным нет.

«Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что желание Зеленского поговорить с Путиным – это хорошая, а не плохая вещь», – заявил Волкер.

Американский дипломат подчеркнул, что основой для урегулирования ситуации вокруг российско-украинского конфликта должно стать изменение позиции России, а не Украины. Поскольку именно Россия вторглась и оккупировала украинские территории, а не наоборот.

Напомним, что вчера директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил о переносе запланированной ранее встречи в «Нормандском формате». По словам украинского дипломата, четырехсторонние переговоры в июне 2019 года планировались при условии, что нашу страну будет представлять Петр Порошенко. На подготовку и ознакомление с документами новому президенту Украины понадобится дополнительное время.