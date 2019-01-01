"Больно на это смотреть": Кэти Перри шокировала фанатов эпатажным образом

"Больно на это смотреть": Кэти Перри шокировала фанатов эпатажным образом

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Кеті Перрі (фото — скриншот відео)

Всемирно известная певица Кэти Перри привыкла удивлять всех своих фанатов необычными и эпатажными образами, которые каждый раз провоцируют тысячи одобрительных и негативных комментариев в социальных сетях. Не опомнилась красавица и в этот раз, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Указано, что недавно певица приняла участие в записи нового выпуска развлекательного шоу American Idol, где она заняла одно из судейских кресел. Выпуск организаторы проекта посвятили мультфильмам Disney, поэтому на съемки 34-летняя Кэти Перри пришла в соответствующем костюме.

"На публике красавица появилась в образе морской ведьмы Урсулы из мультфильма "Русалочка". Кэти Перри одела тематическое черное платье, которое было украшено щупальцами, как у героини Disney. И на этом эпатажная певица не остановилась: она дополнила свой образ плотным фиолетовым гримом, голубыми тенями и красной помадой. Украшения в виде ракушек завершили ее жуткий образ", — сказано в сообщении.

Мнение фанатов относительно этого эпатажного образа разделилось.

"Мне больно на это смотреть, выглядит очень круто; а Орландо Блуму не стыдно после такого?; что тут скажешь? классный косплей; этот грим не испортил ее красоту; Кэти умеет удивить", — комментируют фото фанаты красавицы.

"Больно на это смотреть": Кэти Перри шокировала фанатов эпатажным образом (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярная певица Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кэти Перри, образ, фанати, стиль
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