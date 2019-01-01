Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в НАБУ. Информацию об этом подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро и в ГПУ, информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Генпрокурора.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре, которая осуществляет процессуальный надзор за действиями Государственного бюро расследований, обыск проводится по эпизоду, касающегося возможного получения взяток за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере. Сотрудники ГБР проводят выемку документов, которые могут свидетельствовать об умышленной бездеятельности руководства НАБУ при расследования дела о хищениях в «Укроборонпроме».

По информации Генпрокуратуры, материалы относительно злоупотреблений в оборонной сфере были направлены Военной прокуратурой до НАБУ еще в марте 2017 года. Однако за это время дело так и не было расследовано.

Кроме того, проводится проверка информации о внеслужебные отношения руководства НАБУ с третьими лицами, что может свидетельствовать о наличии мотива у нерозслідуванні уголовного производства по хищениям в «Укроборонпроме».

Напомним, что факты злоупотребления в оборонной сфере, выявлены Главной военной прокуратурой, стали основой для журналистского расследования Дениса Бигуса и Леси Ивановой. В марте 2019 года было опубликовано серию видео, в которых рассказывалось о закупке товаров военного назначения по значительно завышенным ценам. Резонанс после появления этого расследования привел к увольнению заместителя председателя СНБО Олега Гладковского и многочисленным акциям протеста «Национальных дружин».

По информации ONLINE.UA команда Зеленского имеет свой план борьбы с коррупцией. Он включает отмену депутатской неприкосновенности, перезапуск антикоррупционных органов и уменьшение давления на бизнес.