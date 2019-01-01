Смертельные выборы в Индонезии - 91 человек погиб, несколько сотен госпитализированы

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Председатель ЦИК Индонезии Ариф Будиман сообщил ужасную новость — по меньшей мере 91 член избирательных комиссий умер и 374 попали в больницу после всеобщих выборов в стране. По его словам, главной причиной большинства смертей стало переутомление при подсчете голосов, ведь некоторые члены избирательных комиссий непрерывно работали более 24 часов.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сингапурское издание The Straits Times.

Отмечается, что глава ЦИК предложил выплатить семьям умерших и пострадавших компенсации в размере от 30 до 36 миллионов индонезийских рупий (около 2100-2500 долларов). Кроме того, он пообещал снизить нагрузку на членов избирательных комиссий.

"Также от переутомления и связанных с ним дорожных аварий во время и после выборов умерли 15 полицейских по всей стране. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших членов избирательных комиссий и полицейских. Он назвал их «борцами за демократию».

Напомним, что 17 апреля в Индонезии прошли крупнейшие в мире однодневные выборы. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. Явка достигла 82% из 192 миллионов человек.

Как сообщал ONLINE.UA, действующий украинский глава Петр Порошенко планирует победить на следующих выборах президента. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками.