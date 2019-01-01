Вакарчук сообщил всем фанатам очень приятную новость

Вакарчук сообщил всем фанатам очень приятную новость

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Святослав Вакарчук (фото — wikipedia.org)

Известный украинский певец и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook группы.

"Я тут шел мимо и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, в День Киева, 26 мая", — сказал Вакарчук с поляны на ВДНХ.

Он также добавил, что неплохо было бы "поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны".

"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране", — добавил певец.

Музыкант отметил, что это замечательная идея, но о ней еще не знают поклонники и музыканты "Океана Эльзы". Вакарчук также предложил назвать концерт "Океан не молчит".

"Океан не молчит, не молчите и Вы", — заявил певец и призвал поддержать идею в комментариях к видео.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее политолог объяснил, почему Владимир Зеленский боится Святослава Вакарчука.

Источник: ONLINE.UA Теги: Святослав Вакарчук, концерт, Киев, демократія
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