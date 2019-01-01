Россия и Казахстан поссорились из-за Украины: что случилось

Россия и Казахстан поссорились из-за Украины: что случилось

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Фото: flickr.com

Власти РФ обвиняют Казахстан в нарушении норм Евразийского экономического союза из-за импорта сахара в свободные экономические зоны, а также просит Евразийскую экономическую комиссию рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

Отмечается, что на данный момент речь идет о том, чтобы лишить отдельные казахские предприятия возможности нарушения законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) беспошлинно импортировать сахар из Украины и Европы в свободные экономические зоны за специнвестконтрактами, а потом также без пошлин поставлять его на рынок ЕАЭС уже в составе кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

"Этот вопрос обсудят уже премьер-министры в ходе очередного заседания Евразийского совета 30 апреля.Сахар относится к группе "чувствительных товаров", по которым страны — участницы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия) договорились принимать решения в рамках совета Евразийской экономической комиссии", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, руководство Белорусской нефтяной компании (БНК) обещает увеличить поставки битумов в Украину для компенсации запрета на экспорт нефтепродуктов, который недавно ввела Россия.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Украина, Казахстан, цукор
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