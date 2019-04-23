Порошенко срочно собирает своих нардепов на совещание

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко 23 апреля встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", – отметил собеседник СМИ.

Согласно информации источника, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов относительно президентской кампании и дальнейшего будущего партии.

Стоит отметить, что 22 апреля действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что планирует победить на следующих выборах президента. Об этом он сообщил во время встречи со своими сторонниками, которые пришли на Банковую в рамках акции «Спасибо, Петр». В этот день под стенами Администрации президента собралось несколько сотен сторонников действующего украинского лидера. После того, как люди начали скандировать «Спасибо, Петр», президент и его жена вышли из здания АП, чтобы поздороваться с присутствующими.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Елена Зеленская рассказала, какие отличия имеет ее муж в сравнении с Петром Порошенко.