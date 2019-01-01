В ЕС озвучили, что ждут от Зеленского

Директор Центра Европейских исследований им. Вилфрида Мартенса Роланд Фройденштейн считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и ускорением темпа реформ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«В Евросоюзе искренне надеются на изменения, то есть на более эффективную борьбу с коррупцией, более быстрые реформы в государственном управлении. И хотя кое-кто жалеет, что Петр Порошенко, который по крайней мере был известен хоть какими-то политическими успехами, покидает пост президента, все избегают считать, что господин Зеленский является катастрофой», – объясняет Фройденштейн.

Эксперт выразил надежду на то, что Владимир Зеленский продолжит западный курс Украины. По его убеждению, будущее дальнейшего сотрудничества между ЕС и Украиной зависит от того, удастся ли украинской власти ускорить проведение реформ, или нет. Если это произойдет, сотрудничество тоже улучшится.

Комментируя выборы в Украине, Фройденштейн назвал их «огромным успехом демократии».

«До первого тура мы даже не знали, кто пройдет во второй... В соседних постсоветских странах о таких выборах и мечтать нельзя, потому что там нет демократии», – заявил эксперт.

Роланд Фройденштейн считает, что результаты голосования стали «сигналом, что украинцы, особенно за пределами Киева, разочаровані политикой реформ времен президентства Петра Порошенко».

Напомним, что спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер положительно оценивает возможность прямых переговоров между новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.