Виталий Кличко дал обещание Александру Усику: детали

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко отреагировал на возможность проведения боя Александра Усика (16-0, 12 КО) в Украине. По его словам, он уже планирует в будущем организовать бой украинского чемпиона на стадионе НСК "Олимпийский", передает ONLINE.UA.

"Может ли Усик шанс провести бой в Украине? Нет ничего невозможного. Если Александр будет биться в супертяжеловесах, первый титульный бой, с большой долей вероятности, будет за границей, это требование чемпиона и телевидения. Но мы сделаем, чтобы защита состоялась в Украине. Убежден, "Олимпийский" будет полон", — сказал Кличко.

Стоит отметить, что следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер". По предварительным данным, Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

Как сообщал ONLINE.UA ранее украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался от пояса WBA.