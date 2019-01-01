Беларусь из-за России приостановила поставки в Украину бензина и дизтоплива

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

С 23 апреля Беларусь приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Стоит отметить, что также вынужденно был прекращен экспорт этого топлива и в Польшу и в страны Балтии, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По словам заместителя гендиректора " Белорусской нефтяной компании Сергея Гриба, в настоящее время контрактные обязательства приостановлено до момента решения вопроса с российской нефтью.

В Кабмине уже отреагировали на данную ситуацию, отметив, что доля белорусского топлива на украинском рынке составляет 33%, а российского – 40%. Украинское правительство планирует найти решение данной ситуации.