Беларусь из-за России приостановила поставки в Украину бензина и дизтоплива

С 23 апреля Беларусь приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Стоит отметить, что также вынужденно был прекращен экспорт этого топлива и в Польшу и в страны Балтии, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.
По словам заместителя гендиректора " Белорусской нефтяной компании Сергея Гриба, в настоящее время контрактные обязательства приостановлено до момента решения вопроса с российской нефтью.
В Кабмине уже отреагировали на данную ситуацию, отметив, что доля белорусского топлива на украинском рынке составляет 33%, а российского – 40%. Украинское правительство планирует найти решение данной ситуации.
"У нас рынок достаточно диверсифицирован, но понятно, что мы пока все еще зависим, там от Беларуси... Но сейчас мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями. Это не простая задача, но мы найдем решение", — сказал Гройсман.
Стоит отметить, что также будут ограничены поставки российского угля.Этот запрет Гройсман тоже прокомментировал.
"Сейчас мы внедряем меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и снижать зависимость. Перед нами целый мир, надо находить новых партнеров", – заявил Гройсман.
Как сообщал ONLINE.UA, руководство Белорусской нефтяной компании (БНК) обещает увеличить поставки битумов в Украину для компенсации запрета на экспорт нефтепродуктов, который недавно ввела Россия.