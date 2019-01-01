Президентские выборы 2019: было ли вмешательства со стороны Кремля

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Гиорги Церетели заявил, что международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не заметили четких доказательств вмешательства, таких как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности", — заявил он.

Однако Церетели напомнил, что существует еще и косвенное вмешательство, — с помощью пропаганды и социальных сетей.

"Мы не можем сказать, что украинское пространство свободное от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу этого сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств", – сказал глава миссии.

Кроме того, Церетели подчеркнул, что выборы в Украине могут стать образцом для государств региона.

"Сегодня перед Украиной встало много вызовов, это и вооруженный конфликт, и аннексия Крыма. То, что Украина в таких сложных обстоятельствах так хорошо провела выборы – это очень хороший пример. Думаю, что это будет моделью для многих других государств региона", – сказал он.

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