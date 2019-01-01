Друзья Путина обратились к Зеленскому

Друзья Путина обратились к Зеленскому

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Друзья и сторонники политики главы Кремля Владимира Путина, президент Чехии и премьер-министр Венгрии Милош Земан и Виктор Орбан заявили, что готовы помогать новоизбранному президенту Украины. Политики уже выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Так, в своем обращении президент Чехии Милош Земан подчеркнул: победа артиста свидетельствует о желании украинцев реформировать страну, уменьшив градус националистической риторики.

В свою очередь президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство будет и впредь работать над развитием украинско-венгерских отношений.

Стоит отметить, что недавно Владимира Зеленского с победой на президентских выборах поздравили западные партнеры Украины. В частности, президент США Дональд Трамп, и его французский и польский коллеги Эммануэль Макрон и Анжей Дуда.

Что интересно, из России тоже поступили приветствия от президента-беглеца Виктора Януковича и главы Чечни Рамзана Кадырова. А вот глава Кремля пока молчит. Его пресс-секретарь сказал, что рано. Потому, дескать, еще не объявили официальные результаты.

Как сообщал ONLINE.UA, директор Центра Европейских исследований им. Вилфрида Мартенса Роланд Фройденштейн считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и ускорением темпа реформ.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Милош Земан
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