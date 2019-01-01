Стало известно, продолжит ли Зеленский концертную деятельность после выборов

Уже через несколько недель рабочий график Владимира Зеленского станет гораздо более напряженным, чем сейчас. Но похоже, что, по крайней мере до своей инаугурации, победитель выборов не собирается прекращать концертную деятельность. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Цензор», об этом свидетельствует свежая афиша киевского Октябрьского дворца (МЦКИ).

Согласно информации, доступной на афише, Владимир Зеленский примет участие в двух концертах четвертого этапа «Лиги смеха». Как отмечается на сайте Parter.ua, на котором продаются билеты на это событие, новоизбранный президент станет ведущим обоих шоу – 23 и 25 мая.

Стоимость билета на концерт с новым президентом Украины колеблется от 190 до 1350 гривен. Причем самые дорогие билеты в первых рядах зала уже почти все проданы на оба шоу.

Напомним, что по информации ONLINE.UA наиболее вероятной датой инаугурации Владимира Зеленского следует считать 28 мая. Окончательную дату церемонии должно выбрать большинство Верховной Рады во время голосования за постановление о проведении инаугурации. Выбор 28 мая объясняется тем, что новый глава государства утратит право распустить парламент именно с этой даты.