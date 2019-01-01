Есть ли еще время на роспуск парламента - ответ юриста

Украинцы очень ошибаются, считая, что парламент можно досрочно распустить до 27 мая, потому что юридически правильно считать – до 27 апреля. Об этом сообщил юрист и народный депутат Леонид Емец, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам народного избранника, в конце следующего месяца это делать уже поздно, за полгода до парламентских выборов нельзя объявлять перевыборы.

Леонид Емец утверждает, что этот парламент нужно не распускать, а заставить работать как следует – принять те законопроекты, которые ждет от него общество.

"Досрочный роспуск Верховной Рады возможен, согласно Конституции, при трех условиях. Одно из них – это отсутствие коалиции, формирования правительства и тому подобное. На сегодня юридические основания допускают роспуск парламента исключительно до 27 апреля. Эта идея возникла из-за невыполнения парламентом своих обязательств", — пояснил Емец.

Напомним, 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об импичменте президента могут начать рассматривать уже 25 апреля.

"Если законопроект о (импичменте – ред.) президента, который они (оппозиционные силы – ред.) презентуют, будет поддержан комитетом в среду, то уже в четверг мы можем предлагать включить его в повестку дня сессии для принятия решения", — сказал Парубий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко прокомментировал резонансное заявление Юлии Тимошенко, напомнив, что закона об импичменте президента в Украине нет.