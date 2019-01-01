"Это экономическая война": в Кабмине пригрозили РФ

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Глава Кабмина Владимир Гройсман выступил с достаточно неожиданным предложением — он говорит, что Украина должна полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов. Об этом чиновник заявил журналистам на брифинге в Киевской области, сообщает ONLINE.UA.

По его словам, запрет РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину является частью экономической войны и правительство делает определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние такого запрета.

"Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас делаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", — сказал Гройсман.

Также глава Кабмина подчеркнул, что Украина все больше и больше отходит от любых отношений с Россией.Премьер сообщил, что сейчас правительство делает шаги для диверсификации поставок из других стран.

"Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, в котором мы можем покупать качественные продукты", — добавил Гройсман.

Как сообщал ONLINE.UA, с 23 апреля Беларусь приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Стоит отметить, что также вынужденно был прекращен экспорт этого топлива и в Польшу, и в Прибалтику.