Почему спорт не помогает похудеть - объяснение диетолога

Диетолог Светлана Скосарь объяснила, почему физическая активность очень полезна для здоровья, однако в большинстве случаев она не поможет избавиться от лишних килограммов, передает ONLINE.UA.

Как известно, нам постоянно предлагают абонементы в фитнес-клубы, спортивное питание, фитнес-гаджеты для удобства. Однако, по словам диетолога, для достижения результата необходимо изменить не что-то одно, а сразу несколько аспектов своей жизни.

“Проблема в том, что мы едим все больше и больше. Спорт не поможет активно сбросить вес, пока мы потребляем огромное количество еды, энергии. Спорт полезен для здоровья. Но если вы стараетесь похудеть, то самая большая проблема — это еда”, — говорит Скосарь.

Она отмечает, что у людей, которые потеряли 13 килограммов и поддерживали вес, есть совместные привычки: они умеренно и сбалансировано питаются и регулярно занимаются спортом. Однако в этом случае физическая активность используется как дополнение к питанию. Итак, в первую очередь нужно перейти на здоровое питание, чтобы похудеть.

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