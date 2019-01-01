Почему спорт не помогает похудеть - объяснение диетолога

Почему спорт не помогает похудеть - объяснение диетолога

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Диетолог Светлана Скосарь объяснила, почему физическая активность очень полезна для здоровья, однако в большинстве случаев она не поможет избавиться от лишних килограммов, передает ONLINE.UA.

Как известно, нам постоянно предлагают абонементы в фитнес-клубы, спортивное питание, фитнес-гаджеты для удобства. Однако, по словам диетолога, для достижения результата необходимо изменить не что-то одно, а сразу несколько аспектов своей жизни.

“Проблема в том, что мы едим все больше и больше. Спорт не поможет активно сбросить вес, пока мы потребляем огромное количество еды, энергии. Спорт полезен для здоровья. Но если вы стараетесь похудеть, то самая большая проблема — это еда”, — говорит Скосарь.

Она отмечает, что у людей, которые потеряли 13 килограммов и поддерживали вес, есть совместные привычки: они умеренно и сбалансировано питаются и регулярно занимаются спортом. Однако в этом случае физическая активность используется как дополнение к питанию. Итак, в первую очередь нужно перейти на здоровое питание, чтобы похудеть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что западные диетологи назвали продукты, которые помогают избавиться от жира на животе.

Источник: ONLINE.UA Теги: спорт, похудение, вес, диеты
Новости других СМИ
Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уникальную технологию
Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уника...
Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет
Рай для книголюбов: новое приложение украинских...
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолж...
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
Как сделать отношения счастливыми - простой и эффективный совет
Как сделать отношения счастливыми - простой и э...
Facebook удивит пользователей кардинальными изменениями: что известно
Facebook удивит пользователей кардинальными изм...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи