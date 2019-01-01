Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

Многим овощам и фруктам, например сельдерею, огурцам и брокколи, приписывают так называемую отрицательную калорийность – якобы для их переваривания организм тратит больше энергии, чем получает. Недавно специалисты из Университета Алабамы опровергли этот довольно популярный миф, передает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert.
Отмечается, чтобы доказать это ученые провели эксперимент на ящерицах семейства агамовых, которые имеют схожий с млекопитающими пищеварительный процесс. В лабораторных условиях кормили кубиками сельдерея.
В результате исследования удалось выявить, что после переваривания и выведения пищи из организма ящерицы хранили до четверти всех полученных калорий. В среднем прирост энергии составил 24% от общей калорийности продукта.Полученные результаты были переведены в значения, справедливые для человеческого организма – получилось 64% чистого прироста энергии.
"Наше исследование ставит под сомнение не только отрицательную калорийность сельдерея, но и сам факт существования таких продуктов. Однако, овощи из этого списка полезны при похудении. Конечно, если вы не закушуєте ними Биг Мак", – рассказал один из авторов исследования Стивен Секор.
Как сообщал ONLINE.UA, употребление в пищу цельнозерновых продуктов, свежих овощей и фруктов может помочь в борьбе с депрессией.