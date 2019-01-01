Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

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Многим овощам и фруктам, например сельдерею, огурцам и брокколи, приписывают так называемую отрицательную калорийность – якобы для их переваривания организм тратит больше энергии, чем получает. Недавно специалисты из Университета Алабамы опровергли этот довольно популярный миф, передает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert.

Отмечается, чтобы доказать это ученые провели эксперимент на ящерицах семейства агамовых, которые имеют схожий с млекопитающими пищеварительный процесс. В лабораторных условиях кормили кубиками сельдерея.