Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото: worldhealth.net

Многим овощам и фруктам, например сельдерею, огурцам и брокколи, приписывают так называемую отрицательную калорийность – якобы для их переваривания организм тратит больше энергии, чем получает. Недавно специалисты из Университета Алабамы опровергли этот довольно популярный миф, передает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert.

Отмечается, чтобы доказать это ученые провели эксперимент на ящерицах семейства агамовых, которые имеют схожий с млекопитающими пищеварительный процесс. В лабораторных условиях кормили кубиками сельдерея.

В результате исследования удалось выявить, что после переваривания и выведения пищи из организма ящерицы хранили до четверти всех полученных калорий. В среднем прирост энергии составил 24% от общей калорийности продукта.Полученные результаты были переведены в значения, справедливые для человеческого организма – получилось 64% чистого прироста энергии.

"Наше исследование ставит под сомнение не только отрицательную калорийность сельдерея, но и сам факт существования таких продуктов. Однако, овощи из этого списка полезны при похудении. Конечно, если вы не закушуєте ними Биг Мак", – рассказал один из авторов исследования Стивен Секор.

Как сообщал ONLINE.UA, употребление в пищу цельнозерновых продуктов, свежих овощей и фруктов может помочь в борьбе с депрессией.

Источник: ONLINE.UA Теги: продукты, диеты, отрицательная калорийность, ученые
Новости других СМИ
Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума
Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума
Почему спорт не помогает похудеть - объяснение диетолога
Почему спорт не помогает похудеть - объяснение ...
Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уникальную технологию
Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уника...
Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет
Рай для книголюбов: новое приложение украинских...
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолж...
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи