"Просто нереально!" Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой после рождения ребенка

Єва Лонгорія (фото — instagram. com)

Популярная голливудская актриса и звезда известного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца мальчика Сантьяго 19 июня 2018 года, однако уже сейчас она может смело хвастаться идеальной спортивной фигурой, передает ONLINE.UA.

После рождения малыша красотка быстро вышла из декрета, соединив материнство и работу. В течение последнего года Ева тщательно следила за своим питанием и не пренебрегала тренировками в спортзале. На своей странице актриса опубликовала невероятные фото в ярко-малиновом бикини и показала поклонникам, как выглядит ее фигура после родов.