"Просто нереально!" Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой после рождения ребенка

"Просто нереально!" Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой после рождения ребенка

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Єва Лонгорія (фото — instagram. com)

Популярная голливудская актриса и звезда известного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца мальчика Сантьяго 19 июня 2018 года, однако уже сейчас она может смело хвастаться идеальной спортивной фигурой, передает ONLINE.UA.

После рождения малыша красотка быстро вышла из декрета, соединив материнство и работу. В течение последнего года Ева тщательно следила за своим питанием и не пренебрегала тренировками в спортзале. На своей странице актриса опубликовала невероятные фото в ярко-малиновом бикини и показала поклонникам, как выглядит ее фигура после родов.

Фанаты голливудской красавицы шокированы результатом усиленных тренировок актрисы. В комментариях американская модель Алекс Менесес переспросила Еву, действительно ли она недавно рожала.

"Это просто нереально!; у вас идеальная фигура; Ева, дайте совет, как похудеть после родов; впечатляющий результат; даже не верится, что можно иметь такое идеальное тело после рождения ребенка; вы можете гордиться собой", — пишут фанаты Евы в комментариях к фото.

"Просто нереально!" Ева Лонгория похвасталась идеальной фигурой после рождения ребенка (1)

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Ева Лонгория заворожила новыми нежными фото с новорожденным сыном.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Ева Лонгория, фигура, роды, фанати
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